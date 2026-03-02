Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:04

Наступление ВС РФ на Запорожье 2 марта: успехи и сложности, сводка, прогноз

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 2 марта 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

Бои и события на Запорожском направлении в понедельник, 2 марта: обстановка на фронте сегодня

«В Гуляйпольском районе Запорожской области штурмовики ВС РФ выбили противника из села Горького. Контроль над небольшим населенным пунктом — до конфликта там проживало около 60 человек — открывает для нашей армии дорогу на Верхнюю Терсу. Подразделения группировки „Восток“ смогут зайти с юга к этому селу, которое расположено на важном перекрестке для логистики ВСУ. Подразделения ВДВ сегодня утром сделали несколько успешных атак по направлению к населенному пункту Таврийское», — пишет «Фронтовая птичка».

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Запорожском направлении ситуация без особых изменений.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В районе Приморского враг минирует дороги и массово применяет тяжелые ударные дроны — „Бабу-ягу“. На северной окраине Орехова ФАБ-3000 уничтожен мост через реку Конку. На Гуляйпольском участке, освободив вчера Горькое, ВС РФ подготовили плацдарм для штурма Верхней Терсы с юга, до которой осталось меньше трех километров. Также с этого плацдарма ВС РФ, продвигаясь южнее, охватят низины в районе Гуляйпольского с выходом к трассе на Омельник и соединятся с российскими подразделениями в Мирном. За прошедшую неделю армия России в районе Гуляйполя установила контроль над 100 квадратными километрами, включая шесть сел. Выше по фронту наши бойцы удержали Терноватое, стабилизируют ситуацию на севере направления, хотя ситуация в районе реки Волчьей остается напряженной», — добавил он.

«Рыбарь» обратил внимание, что на Восточно-Запорожском направлении ВС РФ прорываются к Верхней Терсе.

«Пока противостояние на Ближнем Востоке обостряется все сильнее, боевые действия в зоне СВО идут в прежнем режиме. Штурмовики 5-й армии продавливают оборону противника в окрестностях Железнодорожного. Подразделения 60-й мотострелковой бригады к 28 февраля выбили ВСУ из Горького и подняли над селом государственные флаги. Освобождение Горького позволит частям ГВ „Восток“ развивать наступление дальше на запад вдоль линии обороны ВСУ по Верхней Терсе, „рассекая“ порядки противника вдоль реки. Параллельно с этим передовые штурмовые группы продвигаются к крупному опорному пункту противника на подступах к одноименному поселку. Смежные подразделения наступают на него со стороны Цветкового, что позволит взять обороняющиеся украинские формирования в огневой мешок. Несмотря на сложную обстановку на северном фланге направления, российские войска оттесняют противника из окрестностей Гуляйполя. Это вынуждает ВСУ перебрасывать на участок дополнительные резервы, накопленные для наступления в районе Большемихайловки, и замедлять темпы наступления на южном берегу Волчьей», — добавили авторы канала.

«Два майора» отметили, что на востоке Запорожской области ГВ «Восток» продолжает наступление в районах населенных пунктов Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса и Комсомольское (Гуляйпольское).

«В результате отражения атак противника уничтожено до двух отделений живой силы, одна БМП, одна ББМ противника. На Запорожском фронте — позиционные бои в районе Степногорска, Лукьяновского, Магдалиновки и Запасного. На дороге Васильевка — Бердянск БПЛА самолетного типа противника убил женщину в машине. Еще одна — в больнице», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

