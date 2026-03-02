Более 12 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали объекты энергетической инфраструктуры Запорожской области, написал в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. По его словам, авария затронула значительную часть Токмакского, Васильевского и Пологовского муниципальных округов. В общей сложности электричество пропало более чем у 12 тыс. жителей региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 2 марта, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотника. 67 БПЛА сбили над акваторией Черного моря и еще восемь — над акваторией Азовского моря. Кроме того, 66 беспилотников сбили над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской и один — над Астраханской.