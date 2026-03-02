Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 11:18

Минимум 12 человек пострадали в аварии с маршруткой и грузовиком

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Барнауле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
По меньшей мере 12 человек получили травмы при столкновении маршрутного автобуса с грузовиком в Барнауле, пишет РЕН ТВ. По информации источников телеканала, среди пострадавших двое детей. Всего в машине находились 15 человек.

В результате ДТП пострадали 12 пассажиров маршрутки, в том числе двое детей,заявил собеседник.

К месту ДТП выехал замглавы городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, и представители службы ГО и ЧС. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала, что пьяный водитель сбил в столице 16-летнюю девочку. Автомобиль Lada выехал за пределы дороги и оказался на тротуаре, где и наехал на подростка. От полученных травм она скончалась.

До этого на трассе в Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Ford Focus и его 52-летний спутник погибли на месте. Выжил только 23-летний пассажир, его отвезли в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу и последующее столкновение с двумя грузовиками.

