«Манипулируют»: Полянский уличил западные СМИ в предвзятости к Ирану

Западные СМИ манипулируют информацией вокруг эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский в соцсети Х. По его словам, заявления Ирана ставятся под сомнение.

Так он отреагировал на заголовки американской газеты New York Times. Один из них гласил: «Иран заявил, что десятки человек убиты во время удара по школе». Дипломат обратил внимание на то, что такая формулировка создает сомнение в достоверности иранского заявления, а виновник нападения не указан. Второй заголовок был сформулирован иначе: «Девять человек убиты в израильском городе рядом с Иерусалимом в результате иранского ракетного удара». В этом случае гибель людей представлена как установленный факт, и четко названа сторона, совершившая удар.

Вот как мейнстрим-медиа манипулируют информацией, — написал Полянский.

Ранее агентство Tasnim опубликовало фотографию внучки верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Девочка, которой исполнилось 14 месяцев, погибла 28 февраля в результате совместной военной операции США и Израиля против республики. Также в результате ударов по Ирану погибли дочь и зять верховного лидера страны.