Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 12:26

«Манипулируют»: Полянский уличил западные СМИ в предвзятости к Ирану

Полянский: западные СМИ манипулируют информацией об ударах по Ирану

Скоростной катер Корпуса стражей исламской революции выпускает ракету Скоростной катер Корпуса стражей исламской революции выпускает ракету Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Западные СМИ манипулируют информацией вокруг эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский в соцсети Х. По его словам, заявления Ирана ставятся под сомнение.

Так он отреагировал на заголовки американской газеты New York Times. Один из них гласил: «Иран заявил, что десятки человек убиты во время удара по школе». Дипломат обратил внимание на то, что такая формулировка создает сомнение в достоверности иранского заявления, а виновник нападения не указан. Второй заголовок был сформулирован иначе: «Девять человек убиты в израильском городе рядом с Иерусалимом в результате иранского ракетного удара». В этом случае гибель людей представлена как установленный факт, и четко названа сторона, совершившая удар.

Вот как мейнстрим-медиа манипулируют информацией, — написал Полянский.

Ранее агентство Tasnim опубликовало фотографию внучки верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Девочка, которой исполнилось 14 месяцев, погибла 28 февраля в результате совместной военной операции США и Израиля против республики. Также в результате ударов по Ирану погибли дочь и зять верховного лидера страны.

Россия
Дмитрий Полянский
удары
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возлюбленный Лерчек показал фото с ее родов
Москалькова раскрыла страшную правду о возвращении украинцев на родину
Месси сравнялся с Пеле по количеству голов со штрафных
Дачников предупредили о последствиях снежной зимы
В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран
Новый удар Ирана по танкеру у берегов Омана привел к жертвам
Таможенники задержали иностранца, который вез в Россию деньги
Хинштейн пришел в ярость из-за действий курского чиновника
Рубио заявил конгрессмену, что США не били по Хаменеи
Политолог оценил вероятность попыток Ирана убить Трампа
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск
ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»
Спасатель объяснил, как вести себя при падении под лед
«Незакрытый гештальт»: политолог о планах США сменить власть на Кубе
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на фоне нападения США на Иран
Золото подорожало после ударов по Ирану
Обстановка у ЖК Vesper после самоубийства Джабраилова попала на видео
Суд признал «Антивоенный комитет России» террористическим движением
«УВБ-76» выдала новое кодовое сообщение на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Терапевт рассказал, почему у мужчин тяжелее протекает ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.