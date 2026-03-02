Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 12:52

Сразу несколько детсадов оказались под ударом ВСУ в российском городе

Мэр Кравченко: беспилотники повредили три детских сада в Новороссийске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украинские беспилотники повредили три детских сада на территории Новороссийска, заявил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. В результате атаки на город, по его словам, пострадали по меньшей мере пять человек, их доставили в медучреждения с легкими и средними травмами.

По предварительным данным в результате атаки повреждения получили восемь МКД, девять частных домовладений и три детских сада, — написал он.

Глава города подчеркнул, что ситуация находится под контролем властей. Он также поручил провести осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений.

Ранее в правительстве ЛНР сообщили, что в Кременной украинский беспилотник атаковал городскую больницу. По словам министра здравоохранения республики Натальи Пащенко, здание медучреждения получило повреждения, но обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке украинского дрона на трассе Донецк — Горловка. В результате один человек погиб, двое ранены. Также повреждена гражданская инфраструктура в Ясиноватском округе и Докучаевске.

