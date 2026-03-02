Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:12

Появились кадры с борта полыхающего нефтяного танкера у берегов Омана

Иранский беспилотный катер атаковал танкер MKD VYOM у побережья провинции Маскат в Омане, сообщило издание Muscat Daily. Члены экипажа судна, следовавшего под флагом Маршалловых Островов, опубликовали в Сети последствия удара дрона по судну.

По информации источника, судно находилось примерно в 52 морских милях от берега и перевозило около 59,5 тыс. тонн груза. В результате попадания беспилотника в машинное отделение произошел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Сообщается о гибели одного члена экипажа — гражданина Индии.

Операцию по спасению координировал Центр морской безопасности. С судна эвакуировали 21 моряка, их доставили на коммерческий корабль MV SAND под флагом Панамы. Среди спасенных — 16 граждан Индии, четверо из Бангладеш и один гражданин Украины.

Ранее корабль Ocean Electra, принадлежащий греческой компании, потерпел аварию вблизи Ормузского пролива. Судно под флагом Либерии следует курсом на дубайский порт, жертв нет, уточнили греческие официальные лица. Второе судно, Hercules Star, под испанским флагом подверглось атаке в 20 милях от берегов ОАЭ, но подробности этого инцидента не раскрываются.

танкеры
нефть
беспилотники
Оман
Иран
