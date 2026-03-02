Стало известно о ЧП с двумя европейскими кораблями у Ормузского пролива

Корабль Ocean Electra, принадлежащий греческой компании, потерпел аварию вблизи Ормузского пролива, сообщает Politico со ссылкой на источники. Судно под флагом Либерии следует курсом на дубайский порт, жертв нет, уточнили греческие официальные лица. Второе судно Hercules Star под испанским флагом подверглось атаке в 20 милях от берегов ОАЭ, но подробности этого инцидента не раскрываются.

Танкер Ocean Electra под либерийским флагом принадлежит греческой фирме Antlia Navigation Ltd., а его эксплуатацией занимается компания Oceangold Tankers Inc. из афинского пригорода Вулиагмени. Жертв нет, судно следует прежним маршрутом к дубайской гавани Аль-Хамрия.

Ранее в Минтрансе России сообщили о блокировке около 32 судов под российским флагом в зоне ближневосточного конфликта. В ведомстве уточнили, что до всех экипажей оперативно доведены необходимые сведения и инструкции для действий в создавшихся условиях.

Кроме того, генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес настоятельно рекомендовал всем судовладельцам временно убрать Ормузский пролив из навигационных планов из-за ухудшения ситуации в районе. Глава структуры выразил глубокую тревогу в связи с данными о раненых моряках с гражданских кораблей.