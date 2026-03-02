Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 11:24

Стало известно о ЧП с двумя европейскими кораблями у Ормузского пролива

Два европейских судна подали аварийный сигнал в районе Ормузского пролива

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Корабль Ocean Electra, принадлежащий греческой компании, потерпел аварию вблизи Ормузского пролива, сообщает Politico со ссылкой на источники. Судно под флагом Либерии следует курсом на дубайский порт, жертв нет, уточнили греческие официальные лица. Второе судно Hercules Star под испанским флагом подверглось атаке в 20 милях от берегов ОАЭ, но подробности этого инцидента не раскрываются.

Танкер Ocean Electra под либерийским флагом принадлежит греческой фирме Antlia Navigation Ltd., а его эксплуатацией занимается компания Oceangold Tankers Inc. из афинского пригорода Вулиагмени. Жертв нет, судно следует прежним маршрутом к дубайской гавани Аль-Хамрия.

Ранее в Минтрансе России сообщили о блокировке около 32 судов под российским флагом в зоне ближневосточного конфликта. В ведомстве уточнили, что до всех экипажей оперативно доведены необходимые сведения и инструкции для действий в создавшихся условиях.

Кроме того, генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес настоятельно рекомендовал всем судовладельцам временно убрать Ормузский пролив из навигационных планов из-за ухудшения ситуации в районе. Глава структуры выразил глубокую тревогу в связи с данными о раненых моряках с гражданских кораблей.

суда
корабли
чрезвычайные происшествия
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Две полоски»: Милонов назвал лучший подарок для женщины на 8 марта
Раскрыто, сколько часов пытались реанимировать Джабраилова
«Мужчина московской мечты»: Собчак вышла на связь после смерти Джабраилова
Посольство ответило на вопрос про погибших россиян в Израиле
Дата-центр Amazon попал под раздачу из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать его
Покончил с собой в отеле: чем известен бизнесмен Джабраилов
Иран не выходит на связь с МАГАТЭ
В Кувейте сообщили о поражении нескольких американских самолетов
На Западе раскрыли цели иранских ударов
«Заплатит высокую цену»: Израиль обозначил цель для ликвидации
Священник перечислил необходимые ограничения во время поста
Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейсы в Москву и другие направления
Моргенштерна будут судить в России
Россия категорически осудила нападение Израиля и США на Иран
Умар Джабраилов говорил о мучениях в рехабе в последнем интервью
Европейская страна задумала присоединиться к атаке на Иран
Стало известно, какой раритетный пистолет хранил у себя Умар Джабраилов
Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта
В Иране подсчитали количество жертв военной агрессии США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.