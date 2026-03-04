Россиянам рассказали о позитивном эффекте от переноса срока оплаты ЖКУ

Перенос срока оплаты жилищно-коммунальных услуг на пять дней снизит риск штрафов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Кроме того, по его словам, это даст дополнительную возможность избежать накопления долгов.

С 1 марта 2026 года в России установлен единый предельный срок оплаты коммунальных услуг — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Безусловно, увеличение срока, пусть на пять дней, дает позитивный эффект для большого количества людей. Теперь граждане, которые, например, получали зарплату не в начале месяца, а в середине, имеют чуть больше времени для того, чтобы заплатить за услуги ЖКХ вовремя. Это даст возможность снизить риск неплатежей. Таким образом, запас времени позволит не накапливать долги, а также не иметь штрафов за неоплату, — пояснил Щербаченко.

Он подчеркнул, что перенос на пять дней может создать ложное ощущение дополнительного времени. Поэтому, по словам доцента, необходимо продолжать работу по повышению финансовой грамотности населения. Он указал, что основная рекомендация заключается в следующем: после получения зарплаты сразу же оплатить коммунальные услуги, направить средства на погашение ипотеки и других кредитов, если они имеются.

Несмотря на продление срока на оплату услуг ЖКХ, по возможности платите так, как привыкли, чтобы не пропустить срок оплаты и не иметь просрочки. Обязательно сохраняйте счета и квитанции по оплате ЖКУ. Если возникают вопросы или расхождения в расчетах, обратитесь в управляющую компанию. Если вдруг не оплатили своевременно — оплатите пораньше. При нарушении единого срока по оплате коммунальных услуг до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, негативные последствия наступают не сразу — в первые 30 дней просрочки пени не начисляются, — заключил Щербаченко.

Ранее председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская заявила, что в Жилищном кодексе РФ есть скрытый механизм защиты для малоимущих, который позволяет получать субсидии даже при небольших превышениях официальных доходов. По ее словам, если большая часть семейного бюджета уходит на коммунальные услуги, государство может компенсировать эти расходы.