Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 10:39

Россиянам рассказали о позитивном эффекте от переноса срока оплаты ЖКУ

Доцент Щербаченко: перенос срока оплаты ЖКУ снизит риск штрафов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Перенос срока оплаты жилищно-коммунальных услуг на пять дней снизит риск штрафов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Кроме того, по его словам, это даст дополнительную возможность избежать накопления долгов.

С 1 марта 2026 года в России установлен единый предельный срок оплаты коммунальных услуг — до 15-го числа месяца, следующего за расчетным. Безусловно, увеличение срока, пусть на пять дней, дает позитивный эффект для большого количества людей. Теперь граждане, которые, например, получали зарплату не в начале месяца, а в середине, имеют чуть больше времени для того, чтобы заплатить за услуги ЖКХ вовремя. Это даст возможность снизить риск неплатежей. Таким образом, запас времени позволит не накапливать долги, а также не иметь штрафов за неоплату, — пояснил Щербаченко.

Он подчеркнул, что перенос на пять дней может создать ложное ощущение дополнительного времени. Поэтому, по словам доцента, необходимо продолжать работу по повышению финансовой грамотности населения. Он указал, что основная рекомендация заключается в следующем: после получения зарплаты сразу же оплатить коммунальные услуги, направить средства на погашение ипотеки и других кредитов, если они имеются.

Несмотря на продление срока на оплату услуг ЖКХ, по возможности платите так, как привыкли, чтобы не пропустить срок оплаты и не иметь просрочки. Обязательно сохраняйте счета и квитанции по оплате ЖКУ. Если возникают вопросы или расхождения в расчетах, обратитесь в управляющую компанию. Если вдруг не оплатили своевременно — оплатите пораньше. При нарушении единого срока по оплате коммунальных услуг до 15-го числа месяца, следующего за расчетным, негативные последствия наступают не сразу — в первые 30 дней просрочки пени не начисляются, — заключил Щербаченко.

Ранее председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская заявила, что в Жилищном кодексе РФ есть скрытый механизм защиты для малоимущих, который позволяет получать субсидии даже при небольших превышениях официальных доходов. По ее словам, если большая часть семейного бюджета уходит на коммунальные услуги, государство может компенсировать эти расходы.

ЖКХ
платежи
россияне
ЖКУ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер рассказал, когда можно будет начать бегать на улице
Главу Бодайбо арестовали после коммунальной аварии в Приангарье
Начальник почты присваивала пенсию покойницы
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства
В России начали пустеть тюрьмы
В Иране заявили, что могут вести войну с США и Израилем сколько угодно
Военный эксперт ответил, из какого оружия ВСУ могли атаковать Волгоград
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.