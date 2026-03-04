Атака ВСУ на российский танкер в Средиземном море попала на видео

Атака безэкипажными катерами ВСУ российского танкера Arctic Metagaz со сжиженным газом в Средиземном море попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza. Судя по кадрам, после удара начался крупный пожар.

На видео можно заметить танкер, который полностью охвачен огнем, над пламенем в воздухе поднимается дым. Ролик снят с берега.

Ранее в Минтрансе РФ назвали атаку ВСУ актом международного терроризма и пиратства. В ведомстве подчеркнули, что произошедшее грубейшим образом нарушает нормы международного морского права и не должно остаться без реакции мирового сообщества, особенно учитывая попустительство властей стран Евросоюза. Танкер следовал с грузом из Мурманска, оформленным по всем международным правилам.

До этого танкер Ocean Electra под либерийским флагом, принадлежащий греческой фирме, потерпел аварию в районе Ормузского пролива и направляется в порт Дубая без пострадавших. Второе судно Hercules Star под испанским флагом подверглось нападению вблизи побережья ОАЭ.