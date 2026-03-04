Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 12:22

Эколог назвал риск для природы после погрома танкеров в Ормузском проливе

Эколог Рыбальченко: на восстановление природы после разгрома танкеров уйдут годы

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Xinhua/Global Look Press
Для восстановления экосистемы после возможного разлива нефти из танкеров в Ормузском проливе потребуются десятилетия, заявил NEWS.ru эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от масштаба утечки и оперативности реагирования служб.

Если танкеры действительно повреждены и происходит утечка нефти в Ормузский пролив, это может привести к серьезному локальному загрязнению моря: нефть токсична для планктона, рыбы, кораллов и птиц. Но масштаб последствий зависит от объема утечки, типа сырья и скорости реакции служб. История показывает: природа может частично восстановиться, но иногда на это уходят десятилетия. Нефть в море — это не просто черная пленка. Это сложная смесь углеводородов: легкие фракции испаряются, тяжелые — остаются и медленно разрушаются, — предупредил Рыбальченко.

Он подчеркнул, что нефтяная пленка препятствует газообмену, вызывая кислородный стресс у планктона и личинок рыб. Кроме того, по словам Рыбальченко, ароматические углеводороды проникают в ткани рыб и беспозвоночных. Также эколог отметил, что в таких условиях у птиц ухудшаются водоотталкивающие свойства перьев, а у морских млекопитающих снижается теплоизоляция.

Одна тонна нефти может покрыть до 10–12 км² тонкой пленки. В танкере обычно 100–300 тыс. тонн сырья. Таким образом, даже частичное повреждение нескольких судов может создать крупное загрязнение, — заключил Рыбальченко.

Ранее заместитель командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Акбарзаде объявил о блокировке Ираном Ормузского пролива, важной мировой нефтяной артерии. По его словам, так якобы уже уничтожено более десяти нефтяных танкеров.

