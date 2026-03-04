Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 13:29

Аферисты заставили подростков разыграть свое похищение ради выкупа

В Подмосковье подростки по указке аферистов инсценировали собственное похищение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Московской области возбуждено уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере — двое подростков по указанию неизвестных инсценировали собственное похищение, сообщили в прокуратуре региона. Злоумышленники манипулировали детьми дистанционно, представляясь правоохранителями.

Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту вымогательства денежных средств у местной жительницы в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 17-летняя девушка по переписке с неизвестными 17 февраля уехала из дома в другой регион. По пути она встретилась с 16-летним юношей, которым также управляли аферисты. Подростки действовали строго по инструкции «кураторов» и разыграли свое похищение, после чего отправили родным видеосообщение с требованием выкупа.

Молодых людей нашли в Туле. Сейчас правоохранители устанавливают личности предполагаемых организаторов преступления.

Ранее в Саратове 17-летняя девушка перевела мошеннику более 30 тыс. рублей на несуществующие похороны его родственников. Злоумышленник, с которым она познакомилась в соцсети, исчез после получения денег. Возбуждено уголовное дело.

