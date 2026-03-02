Подросток переводит деньги аферистам, пока его матери поступают угрозы В Петербурге ищут сына мурманской бизнесвумен, попавшего под влияние аферистов

В Санкт-Петербурге ищут 17-летнего сына мурманской предпринимательницы, который попал под влияние мошенников и перестал выходить на связь, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации источника, пока подросток скрывается и переводит деньги аферистам, неизвестные угрожают его матери расправой.

17-летний юноша пропал 25 февраля: он ушел из своей квартиры в Петербурге, где проживал один, и пропал. Очевидцы успели заметить его в разных районах города, но связаться с ним так и удалось.

После исчезновения его матери начали поступать звонки от неизвестных с угрозами физической расправы в случае обращения в полицию. Несмотря на это, женщина не испугалась и написала заявление. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски подростка.

