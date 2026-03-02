Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:08

Подросток переводит деньги аферистам, пока его матери поступают угрозы

В Петербурге ищут сына мурманской бизнесвумен, попавшего под влияние аферистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге ищут 17-летнего сына мурманской предпринимательницы, который попал под влияние мошенников и перестал выходить на связь, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации источника, пока подросток скрывается и переводит деньги аферистам, неизвестные угрожают его матери расправой.

17-летний юноша пропал 25 февраля: он ушел из своей квартиры в Петербурге, где проживал один, и пропал. Очевидцы успели заметить его в разных районах города, но связаться с ним так и удалось.

После исчезновения его матери начали поступать звонки от неизвестных с угрозами физической расправы в случае обращения в полицию. Несмотря на это, женщина не испугалась и написала заявление. Возбуждено уголовное дело, ведутся поиски подростка.

Ранее стало известно, что российских туристов в Таиланде начали терзать мошенники. Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников авиакомпании Emirates, звонят пассажирам, которые не могут покинуть страну из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, с номеров, зарегистрированных в Кении.

подростки
мошенники
аферисты
Санкт-Петербург
Мурманск
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Российские военные освободили село под Харьковом
Первый за два дня рейс вылетел из Омана в Москву
«Не верю в смерть»: российский певец отказался признавать кончину матери
В ФНПР разъяснили порядок действий при задержке рейса и неявке на работу
Шеф Пентагона оценил «Эпическую ярость» США против Ирана
Подросток переводит деньги аферистам, пока его матери поступают угрозы
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.