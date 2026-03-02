Apple представила свой самый дешевый iPhone

Американская корпорация Apple презентовала свой самый бюджетный смартфон в линейке — iPhone 17e. Продажи новинки начинаются уже 11 марта по цене от 599$ (чуть больше 46 тыс. рублей) за базовую версию. Внешне аппарат остался без изменений, однако стекло экрана теперь защищено покрытием Ceramic Shield 2, которое, по заверению купертиновцев, сильнее устойчиво к царапинам.

Также без новшеств обошлись и в камере. Смартфон оснащен основным модулем на 48 мегапикселей и «фронталкой» на 12 мегапикселей. Однако пользователям пообещали портретные снимки следующего поколения с регулировкой фокуса и глубины резкости. К черно-белой палитре цветов добавился нежно-розовый. Памяти стало больше: на борту в «минималке» 256 гигабайт.