27 февраля 2026 в 01:22

iPhone получил доступ к работе с секретной информацией НАТО

Apple сообщила об одобрении iPhone для работы с секретной информацией НАТО

Устройства iPhone и iPad с программным обеспечением iOS 26 и iPadOS 26 сертифицированы для обработки секретных данных во всех странах НАТО, передает компания Apple на своем сайте. Там уточнили, что эти гаджеты — первые и единственные устройства, соответствующими требованиям безопасности.

Это позволяет использовать iPhone и iPad с секретной информацией до уровня ограниченного доступа НАТО без необходимости использования специального программного обеспечения или настроек — уровень государственной сертификации, которому не соответствует ни одно другое потребительское мобильное устройство, — отметили в компании.

