Венгерская нефтегазовая компания MOL потребовала от оператора Адриатического нефтепровода — хорватской компании JANAF — предоставить до 27 февраля гарантии поставок российской нефти в Венгрию, передает пресс-служба MOL. В предприятии указали, что она обратится в Еврокомиссию, чтобы возбудить процедуру возмещения ущерба.

Правила Евросоюза позволяют морскую доставку российской нефти, если трубопроводная доставка прерывается по причинам, не зависящим от соответствующего государства — члена ЕС, — констатировало предприятие.

До этого сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что Еврокомиссия должна поддержать Венгрию и Словакию в топливном споре с Украиной. Он уточнил, что украинский президент Владимир Зеленский отказался транспортировать нефть из мести России.

Ранее Сийярто рассказал, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Украине на €90 млрд из-за остановки транзита нефти по «Дружбе». Он назвал действия Киева шантажом и подчеркнул, что Будапешт не потерпит угроз своей энергобезопасности.