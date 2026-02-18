«Полное безобразие»: сенатор о топливном споре Киева с Венгрией и Словакией Сенатор Джабаров: ЕК должна поддержать Венгрию в топливном споре с Украиной

Еврокомиссия должна поддержать Венгрию и Словакию в топливном споре с Украиной, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что Киев отказался транспортировать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».

Украинцы первыми совершили подлый поступок в отношении и Венгрии и Словакии — они отказались транспортировать российскую нефть через нефтепровод «Дружба», который был построен еще Советским Союзом. При этом получается, что они не пропускают нефть, но хотят получать дизельное топливо. Это надо иметь особую наглость. Поэтому я думаю, что Еврокомиссия должна пойти навстречу Словакии и Венгрии, потому что это полное безобразие, — высказался Джабаров.

Он отметил, что Украина отказалась транспортировать нефть из мести России. Плюс, по словам сенатора, украинцы недовольны Венгрией и Словакией из-за их независимой политики и отказа подключиться к «коалиции желающих».

Украина от этого пострадает. Логики в действиях украинцев становится все меньше и меньше. Они сами рубят сук, на котором сидят, — заключил Джабаров.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Украина столкнется с подорожанием топлива и локальным дефицитом бензина и дизеля в случае прекращения поставок нефтепродуктов из Словакии. По его словам, эта страна традиционно реализует излишки энергоресурсов соседнему восточноевропейскому государству.