Помогал Украине, обнищал и стал бездомным: как сейчас живет Микки Рурк

Актер Микки Рурк лишился роскошного арендованного особняка, суд принял решение о его выселении. Что об этом известно, как сейчас живет бывший секс-символ?

Чем известен Микки Рурк

Карьера знаменитого голливудского актера Микки Рурка достигла пика в 1980-х годах. Он прославился благодаря ролям в таких фильмах, как «Пьянь», «Сердце ангела», «9 1/2 недель», «Красавчик Джонни», «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо».

Позже он был номинирован на премию «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Рестлер», вышедшем в 2008 году. Рурк также участвовал в съемках таких картин, как «Город грехов», «Однажды в Мексике: Отчаянный 2», «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» и «Железный человек 2». За свою долгую карьеру он снялся более чем в ста фильмах. Одной из его последних работ стал комедийный триллер «Убийство в Холлоу Крик», который вышел в 2024 году.

Почему Микки Рурк остался без крыши над головой

Западные СМИ пишут, что дом, в котором проживал Микки Рурк, перешел под контроль к собственнику объекта Эрику Т. Годи. Источник заявил, что заседание прошло в понедельник, сам актер в суд не явился.

В конце прошлого года стало известно о серьезных трудностях Микки с арендой. Выяснилось, что актер, известный по роли в фильме «Сердце Ангела», задолжал $60 тыс.

В свете последних событий один блогер инициировал сбор средств для оказания материальной помощи артисту. Однако Рурк вскоре связался с общественностью и заявил, что не имеет отношения к этому фонду.

«Если бы мне нужны были деньги, я бы не обращался ни к какой чертовой благотворительности. Я лучше засуну пистолет себе в задницу и нажму на курок... Я бы не стал обращаться к сторонним источникам», — заявил тогда разъяренный Рурк.

Источник, близкий к актеру, также высказался о его финансовом положении. По его словам, 73-летний Рурк ни в чем себе не отказывает и по-прежнему придерживается образа жизни, характерного для рок-н-ролла.

«У него есть возможности зарабатывать значительные суммы, снимаясь в фильмах и реалити-шоу, но он тратит их так быстро, что оказывается снова в своей исходной точке», — сказал инсайдер.

Как Микки Рурк помогал украинцам

В конце 2024 года знаменитость объявил о сборе $1 млн для помощи жителям Херсона. Артист не скрывает своих переживаний за судьбы украинцев, потому что его ассистент Дмитрий Корнийчук родом из Николаева. В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Рурк сообщил, что поможет восстановить дома в Херсоне.

«Я наблюдаю за трудностями украинцев через моего помощника Диму из Николаева. Он работает со мной в течение десяти лет, и я его очень люблю. У него есть 12 членов семьи на Украине. Наша цель — восстановить дома в Херсоне и обеспечить безопасность семьям, переживающим эти трудные времена. Мы стремимся собрать один миллион долларов, и каждое пожертвование приближает нас к этой цели», — отметил актер.

В апреле 2022 года Рурк заявил, что завещает все свое имущество Дмитрию. Он также выразил желание быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области, на родине Корнийчука.

«Я все Диме оставил, вообще все! Мы с ним говорили о том, что меня положат в гроб с песиками. Не боюсь смерти, опасаюсь самого процесса. Верю в то, что на том свете смогу увидеть своего брата, обнять его», — признавался Рурк в интервью «Осторожно: Собчак» на YouTube.

