06 января 2026 в 23:15

Фанаты направляют звезде фильма «Девять с половиной недель» деньги на жилье

Super: фанаты собирают деньги актеру Рурку для закрытия долгов по аренде дома

Микки Рурк Микки Рурк Фото: D. Long/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский актер Микки Рурк оказался в центре скандала, связанного с публичным сбором средств на оплату аренды его дома. Инициатором сбора выступила подруга звезды Лия-Жоэль Джонс, однако сам Рурк, узнав о кампании, решительно осудил ее и потребовал вернуть все пожертвования.

Долг за аренду дома в Лос-Анджелесе составляет $59 тыс. (4,5 млн рублей). Подруга актера поставила планку в $100 тыс. (7,8 млн рублей), чтобы знаменитость смог расплатиться и «окрепнуть» перед следующим платежом.

Сам Рурк, обнаружив поступления на свою карту, опубликовал резкое видеообращение. Он заявил, что не был инициатором этого сбора и не поддерживает тактику «с мира по нитке».

Это не моя инициатива. Если бы мне нужны были деньги, я бы не стал просить милостыню, — заявил он.

Рурк отрекся от инициативы по сбору средств, назвав ее «позорной». Он призвал всех, кто перевел деньги, вернуть их обратно. Кампания на момент заявления успела собрать около $33 тыс. (3,5 млн рублей) из запланированной суммы. Дом в Лос-Анджелесе обходится звезде в $7 тыс. (547 тыс. рублей) в месяц.

Ранее в Сети появились документы из Верховного суда Лос-Анджелеса, согласно которым 18 декабря Рурку было официально вручено уведомление о выселении из дома из-за долгов. Примечательно, что папарацци, снявшие актера выходящим из дома, сначала не узнали Рурка из-за его изменившейся внешности.

Микки Рурк
долги
сборы
деньги
