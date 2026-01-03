Легенда Голливуда рискует остаться на улице из-за большого долга Daily Mail: Микки Рурка могут выселить из дома из-за долга по аренде в $60 тыс.

Постаревшего и полысевшего голливудского актера Микки Рурка, известного по фильмам «Город грехов» и «Девять с половиной недель», могут выселить из дома в Лос-Анджелесе за неуплату аренды, сообщает Daily Mail. Его долг составляет $60 тыс. (более 4,6 млн рублей).

Издание получило документы из Верховного суда Лос-Анджелеса, согласно которым 18 декабря Рурку было официально вручено уведомление. Примечательно, что папарацци, снявшие актера выходящим из дома, сначала не узнали Рурка из-за его изменившейся внешности.

Ранее Рурка застали в США за объятиями с телеведущей из России Аленой Водонаевой и сняли на видео. После встречи Рурк опубликовал в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото Водонаевой с собакой.

До этого актера обвинили в гомофобии (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и унижениях коллеги на съемках реалити-шоу Celebrity Big Brother. 72-летнему артисту вынесли «официальное предупреждение» за «гомофобные высказывания» в адрес телеведущей Джоджо Сивы.