«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой Актера Микки Рурка застали за объятиями с телеведущей Водонаевой

Актера Микки Рурка застали в США за объятьями с телеведущей из России Аленой Водонаевой и сняли на видео, сообщает издание Super. После встречи Рурк опубликовал в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото Водонаевой с собакой.

Из России с любовью. А вы сегодня обнимали свою собаку? А вы спасли собаку? Они ждут вас, — написал американский актер.

Водонаева в настоящее время находится в США. Telegram-канал Super.ru опубликовал видео, на котором российская телеведущая обнимается с Рурком и о чем-то с ним разговаривает.

Ранее Водонаева сняла видео на кладбище в США. Звезда лежала на траве в темных очках и читала стихотворение. Запись сделана в Салеме, штат Массачусетс.

Позже СМИ сообщили, что Микки Рурк нашел себе место на кладбище на Украине. Он хочет, чтобы его похоронили в селе Загорцы Хмельницкой области. О поисках места для могилы написал украинский журналист Юрий Гула. По его словам, в село из Лос-Анджелеса приехал ассистент Рурка Дмитрий Корнейчук, который и подобрал подходящий вариант.

В Загорцах живет семья Корнейчука, а также похоронен его дед. Рурк рассказывал, что ассистент за время сотрудничества стал ему близким другом, и теперь он хочет быть похороненным рядом у него на родине.