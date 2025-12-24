Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:50

Стало известно, где и когда похоронят Лобоцкого

Похороны актера Лобоцкого пройдут 25 декабря на Троекуровском кладбище

Анатолий Лобоцкий Анатолий Лобоцкий Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Похороны советского и российского актера Анатолия Лобоцкого пройдут 25 декабря, сообщили ТАСС в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Народного артиста России похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с ним состоится в театре, но в закрытом формате

Похороны Анатолия Анатольевича пройдут завтра на Троекуровском кладбище, — отметил собеседник агентства.

Анатолий Лобоцкий, известный по сериалу «Молодежка», умер на 67-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Несмотря на возраст, Лобоцкий продолжал активно работать. Он выступал на сцене театра имени Владимира Маяковского и регулярно снимался в кино.

До этого стало известно, что актер Николай Денисов, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», умер в возрасте 80 лет. Советский и российский артист театра и кино был широко известен зрителям благодаря ролям в популярных телевизионных проектах. Он снимался в таких сериалах, как «Убойная сила», «Глухарь», «Ищейка», «Морозова-2» и многих других.

Россия
Москва
похороны
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог рассказала, как подготовить собаку к празднованию Нового года
Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Бывшего «короля» Балашихи и его подельника задержали за вымогательство
Автоэксперт раскрыл, как проверить качество незамерзайки
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.