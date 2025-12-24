Стало известно, где и когда похоронят Лобоцкого Похороны актера Лобоцкого пройдут 25 декабря на Троекуровском кладбище

Похороны советского и российского актера Анатолия Лобоцкого пройдут 25 декабря, сообщили ТАСС в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Народного артиста России похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с ним состоится в театре, но в закрытом формате

Похороны Анатолия Анатольевича пройдут завтра на Троекуровском кладбище, — отметил собеседник агентства.

Анатолий Лобоцкий, известный по сериалу «Молодежка», умер на 67-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Несмотря на возраст, Лобоцкий продолжал активно работать. Он выступал на сцене театра имени Владимира Маяковского и регулярно снимался в кино.

