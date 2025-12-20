Новый год-2026
20 декабря 2025 в 13:27

Скончался снимавшийся в «Молодежке» народный артист России

Народный артист России Лобоцкий умер на 67-м году жизни

Анатолий Лобоцкий Анатолий Лобоцкий Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Народный артист России Анатолий Лобоцкий, известный по роли в сериале «Молодежка», скончался на 67-м году жизни, передает ТАСС. Его окружение подтвердило смерть актера. Там также отметили, что причиной стала продолжительная болезнь.

Да, это правда. <…> Это сегодня случилось, — сказал собеседник агентства.

Лобоцкий, несмотря на свой возраст, продолжал активно работать на сцене. Он выступал в театре имени Владимира Маяковского и регулярно снимался в кино. В конце декабря ожидается выход седьмого сезона сериала «Абонемент на расследование» с его участием. СМИ сообщали, что у Лобоцкого обнаружили опухоль. Поводом для обращения в больницу стали жалобы актера на боли в груди. Сам артист в разговоре с журналистами отказался комментировать слухи о своем заболевании.

До этого белорусский композитор Виктор Копытько умер на 70-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Копытько известен как автор музыки к фильмам «В июне 41-го» и «Княгиня Слуцкая». Он сотрудничал со студией «Беларусьфильм» с 1978 года, написал музыку для десятков кинокартин и театральных постановок. Композитор считался одним из значимых представителей белорусской композиторской школы.

