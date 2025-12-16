Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»

Белорусский композитор Виктор Копытько, написавший музыку для фильмов «В июне 41-го» и «Княгиня Слуцкая», скончался на 70-м году жизни, сообщил режиссер и драматург Андрей Курейчик в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Причина смерти не уточняется.

Умер великий белорусский композитор Копытько. Честный. Тонкий. Принципиальный. Глубокий. Невероятно талантливый. Спасибо за твой талант, Виктор, — написал Курейчик.

Копытько с 1978 года сотрудничал с киностудией «Беларусьфильм», написал музыку к десяткам кино- и театральных проектов и считался одним из заметных представителей белорусской композиторской школы.

