16 декабря 2025 в 19:59

Умер автор музыки к фильмам «Княгиня Слуцкая» и «В июне 41-го»

Скончался белорусский композитор Виктор Копытько

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Белорусский композитор Виктор Копытько, написавший музыку для фильмов «В июне 41-го» и «Княгиня Слуцкая», скончался на 70-м году жизни, сообщил режиссер и драматург Андрей Курейчик в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Причина смерти не уточняется.

Умер великий белорусский композитор Копытько. Честный. Тонкий. Принципиальный. Глубокий. Невероятно талантливый. Спасибо за твой талант, Виктор, — написал Курейчик.

Копытько с 1978 года сотрудничал с киностудией «Беларусьфильм», написал музыку к десяткам кино- и театральных проектов и считался одним из заметных представителей белорусской композиторской школы.

Ранее скончался австралийский актер Мартин Грелис, сыгравший пилота военного вертолета в научно-фантастическом блокбастере «Матрица». Он умер в возрасте 57 лет. Он также известен по роли Боба Фетта в фан-фильме по вселенной «Звездных войн» «Темное искупление».

До этого сообщалось, что в возрасте 84 лет скончался Стив Кроппер — гитарист, автор песен и один из основателей культовой группы Booker T. and the MG’s. Его творчество стало основой звучания легендарного лейбла Stax Records и подарило миру такие хиты, как Green Onion (Sittin' on) и the Dock of the Bay.

