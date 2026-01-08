Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 20:02

Москвичи отправили сотни писем бойцам СВО перед Новым годом

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
В декабре многие москвичи уделили особое внимание поддержке военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, отправив им письма и видеообращения. Для этого городской портал mos.ru запустил специальную акцию под названием «С наступающим наступающих!», которая дала горожанам возможность выразить свою благодарность и заботу.

На портале был создан специальный раздел «Ваши письма придают сил», где собраны сотни посланий — от кратких напутствий до развернутых писем. Там же публикуются и ответы от самих военнослужащих: в видеороликах они благодарят москвичей за внимание и поддержку.

Ранее начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что с начала спецоперации россияне и бизнес направили свыше 62,8 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей. Он подчеркнул, что проект Народного фронта «Все для победы» является мощным и эмоциональным сигналом поддержки бойцов.

До этого руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов рассказал, что в Налоговый кодекс РФ необходимо ввести отдельную статью для системной помощи бойцам СВО со стороны волонтерских организаций. По его словам, существующие налоговые льготы для бизнеса, поддерживающего спецоперацию, носят ограниченный характер и требуют расширения.

