Раскрыта новая дата переговоров между Ираном и США Reuters: новые переговоры между Ираном и США могут пройти в марте

Новые переговоры между Ираном и США могут пройти уже в марте, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности. По его словам, обе стороны не исключают заключения временного соглашения.

Иран и Соединенные Штаты придерживаются разных взглядов на смягчение санкций в рамках переговоров по ограничению ядерных амбиций Тегерана. <…> Новые переговоры запланированы на начало марта на фоне растущих опасений по поводу военного столкновения, — говорится в материале.

Собеседник агентства отметил, что Иран готов обсуждать конкретные шаги, такие как возможность экспорта части запасов высокообогащенного урана, снижение его чистоты или создание регионального консорциума по обогащению. Ключевым условием для Тегерана остается официальное признание права Ирана на «мирное обогащение урана». Без этого дальнейшие уступки с иранской стороны маловероятны.

Ранее американские СМИ писали, что США рискуют увязнуть в затяжном конфликте, если нанесут удары по Ирану. Отмечалось, что Тегеран обладает значительными военными ресурсами и разветвленной сетью региональных прокси-сил.