США предупредили о затяжном конфликте из-за ударов по Ирану NYT: США могут попасть в затяжной конфликт в случае ударов по Ирану

США рискуют увязнуть в затяжном конфликте, если нанесут удары по Ирану, сообщили в The New York Times. Отмечается, что Тегеран обладает значительными военными ресурсами и разветвленной сетью региональных прокси-сил.

Эксперты предупреждают, что нападение на Иран может оказаться гораздо более сложным, чем операция в Венесуэле, и способно втянуть США в затяжной конфликт, — подчеркнули в издании.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты передислоцировали сотни военных с баз в Катаре и Бахрейне. По информации журналистов, это обусловлено оперативной необходимостью. Отмечалось, что потенциальный ответный удар Ирана на возможную атаку США будет угрожать американским военным объектам в упомянутых странах.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает вариант физического устранения высшего руководства Ирана как один из сценариев развития событий вокруг Тегерана. По данным портала Axios, среди обсуждаемых опций — ликвидация верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, его сына Моджтабы, а также других религиозных деятелей.