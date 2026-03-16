Выступление российской балерины отменили в Риме

Выступления российской примы-балерины Светланы Захаровой, запланированные на 20 и 21 марта в Риме, отметили, сообщает РИА Новости. Организаторы гала-концерта Les Etoiles заявили, что культурное событие вместо того, чтобы стать объединяющим мостом при помощи искусства, в нынешних условиях рискует быть неверно истолкованным.

Подчеркивая уважение к свободе выражения мнений деятелей искусства и противодействие любым формам дискриминации по национальному признаку, организация объявляет об отзыве приглашения, адресованного звезде. Светлана Захарова не примет участия в гала-вечере, как было объявлено ранее, — сказано в сообщении.

Ранее музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления балерины Светланы Захаровой. Решение связано с международной напряженностью, которая может повлиять на проведение спектакля.

До этого выступления российского певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) были отменены в казахстанских Павлодаре и Усть-Каменогорске. Это произошло после отказа певца принять подарок в желто-синем пакете. Зрители обвинили артиста в неуважении к государственному флагу и потребовали отмены концертов.