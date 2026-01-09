Именитую российскую балерину сняли со сцены театра во Флоренции

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления балерины Светланы Захаровой, сообщила пресс-служба учреждения. Решение связано с международной напряженностью, которая может повлиять на проведение спектакля.
Балет со Светланой Захаровой и Вадимом Репиным, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, в связи с сохранением международной напряженности, — говорится в сообщении.
Ранее итальянское политдвижение «Народ Венето» вместе с бывшим депутатом Вито Коменчини обратилось в прокуратуру по поводу дискриминации оперного певца Ильдара Абдразакова, которого отстранили от выступлений. Он считает, что руководство культурного фонда «Арена ди Верона» приняло решение под давлением Минкульта. В жалобе приведены статьи местных законов о разных видах дискриминации и цензуре.
До этого выступления российского певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) были отменены в казахстанских Павлодаре и Усть-Каменогорске. Это произошло после отказа певца принять подарок в желто-синем пакете. Зрители обвинили артиста в неуважении к государственному флагу и потребовали отмены концертов.