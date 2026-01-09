Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 13:04

Именитую российскую балерину сняли со сцены театра во Флоренции

Театр во Флоренции отменил спектакли балерины Светланы Захаровой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления балерины Светланы Захаровой, сообщила пресс-служба учреждения. Решение связано с международной напряженностью, которая может повлиять на проведение спектакля.

Балет со Светланой Захаровой и Вадимом Репиным, запланированный на 20 и 21 января 2026 года, в связи с сохранением международной напряженности, — говорится в сообщении.

Ранее итальянское политдвижение «Народ Венето» вместе с бывшим депутатом Вито Коменчини обратилось в прокуратуру по поводу дискриминации оперного певца Ильдара Абдразакова, которого отстранили от выступлений. Он считает, что руководство культурного фонда «Арена ди Верона» приняло решение под давлением Минкульта. В жалобе приведены статьи местных законов о разных видах дискриминации и цензуре.

До этого выступления российского певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) были отменены в казахстанских Павлодаре и Усть-Каменогорске. Это произошло после отказа певца принять подарок в желто-синем пакете. Зрители обвинили артиста в неуважении к государственному флагу и потребовали отмены концертов.

балерины
театры
отмены
Европа
спектакли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Производство на «Запорожстали» встало из-за блэкаута
Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили
«Нашли документы»: ВС России обнаружили грузинских наемников в ДНР
Инфляция опустошила кошельки жителей Прибалтики
В Германии оцепенели от ужаса после удара «Орешника» по Львову
В Иране оценили ход переговоров с Россией по поставкам газа
В России выросли штрафы за один вид нарушений
Черный Mercedes Долиной у дома в Хамовниках попал на видео
Пенсионеры из России четыре дня провели в снежном капкане
Снежный апокалипсис парализовал Москву: прогноз погоды, будут ли рекорды
Запорожца скрутили после призыва лишать жизни российских военных
Кличко открыто призвал киевлян покинуть город
В Иране посоветовали Трампу заняться собственной страной
«Пик прошли»: москвичам рассказали, когда закончится метель
Депутаты Верховной рады оказались на грани «холодной смерти»
Блэкаут в Белгороде, удар по Орлу: как ВСУ атакуют РФ 9 января
Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили 1 327 дронов ВСУ
ВС России расширили зону контроля сразу в нескольких регионах
Долина не пришла на встречу с Лурье для передачи ключей от квартиры
Лурье отказалась принять квартиру в Хамовниках
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.