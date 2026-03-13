Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:16

Власти Москвы хотят убрать курьеров на электровелосипедах с тротуаров

Заммэра Москвы Ликсутов поддержал ограничения на проезд курьеров по тротуарам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Московские власти выступают за запрет передвижения курьеров на тяжелых электровелосипедах по тротуарам, сообщил журналистам заммэра столицы Максим Ликсутов. По его словам, такая позиция продиктована необходимостью разграничить коммерческое использование транспорта и обычные поездки граждан, передает ТАСС.

Заммэра пояснил, что тяжелому электрическому велосипеду, используемому в рабочих целях, не место на тротуаре при наличии альтернативных путей. Он уточнил, что передвигаться таким курьерам следует по выделенным полосам, велодорожкам или проезжей части.

Если этот велосипед связан не с поездками детей около дома, если это коммерческая деятельность, то, конечно, целесообразнее этим велосипедам передвигаться по проезжей части с соблюдением установленных и действующих правил дорожного движения, — сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по ограничению езды на электровелосипедах по тротуарам. Минтранс и МВД должны представить главе государства меры для решения этого вопроса до 1 июля текущего года.

