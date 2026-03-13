Власти Москвы хотят убрать курьеров на электровелосипедах с тротуаров Заммэра Москвы Ликсутов поддержал ограничения на проезд курьеров по тротуарам

Московские власти выступают за запрет передвижения курьеров на тяжелых электровелосипедах по тротуарам, сообщил журналистам заммэра столицы Максим Ликсутов. По его словам, такая позиция продиктована необходимостью разграничить коммерческое использование транспорта и обычные поездки граждан, передает ТАСС.

Заммэра пояснил, что тяжелому электрическому велосипеду, используемому в рабочих целях, не место на тротуаре при наличии альтернативных путей. Он уточнил, что передвигаться таким курьерам следует по выделенным полосам, велодорожкам или проезжей части.

Если этот велосипед связан не с поездками детей около дома, если это коммерческая деятельность, то, конечно, целесообразнее этим велосипедам передвигаться по проезжей части с соблюдением установленных и действующих правил дорожного движения, — сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить предложения по ограничению езды на электровелосипедах по тротуарам. Минтранс и МВД должны представить главе государства меры для решения этого вопроса до 1 июля текущего года.