Названо популярное у москвичей устройство на фоне отключения интернета

В Москве за прошедшую неделю значительно увеличился спрос на USB-модемы, заявили NEWS.ru в пресс-службе «М.Видео». Согласно данным компании, продажи устройств в столице увеличились примерно на шесть процентных пунктов.

По итогам 10-й недели года доля Москвы в продажах USB-модемов заметно выросла по сравнению с предыдущей неделей. Если ранее на столицу приходилось 12,9% оборота категории, то теперь показатель увеличился до 18,6%, прибавив почти шесть процентных пунктов. Это отражает устойчивый спрос на устройства для мобильного доступа к интернету в крупнейшем мегаполисе. USB-модемы остаются востребованным решением для оперативного подсоединение ноутбуков и рабочих устройств к сети, а также используются в ситуациях, когда требуется независимое подключение без привязки к стационарному интернету, — отметили в пресс-службе компании.

Ранее IT-специалист Владимир Зыков заявил, что с 2023 года лицензия на пейджинговую связь в России утратила свою силу. По его словам, в случае сбоев в работе мобильной связи такие устройства окажутся бесполезными.