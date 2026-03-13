Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 12:08

Названо популярное у москвичей устройство на фоне отключения интернета

«М.Видео»: в Москве существенно вырос спрос на USB-модемы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Москве за прошедшую неделю значительно увеличился спрос на USB-модемы, заявили NEWS.ru в пресс-службе «М.Видео». Согласно данным компании, продажи устройств в столице увеличились примерно на шесть процентных пунктов.

По итогам 10-й недели года доля Москвы в продажах USB-модемов заметно выросла по сравнению с предыдущей неделей. Если ранее на столицу приходилось 12,9% оборота категории, то теперь показатель увеличился до 18,6%, прибавив почти шесть процентных пунктов. Это отражает устойчивый спрос на устройства для мобильного доступа к интернету в крупнейшем мегаполисе. USB-модемы остаются востребованным решением для оперативного подсоединение ноутбуков и рабочих устройств к сети, а также используются в ситуациях, когда требуется независимое подключение без привязки к стационарному интернету, — отметили в пресс-службе компании.

Ранее IT-специалист Владимир Зыков заявил, что с 2023 года лицензия на пейджинговую связь в России утратила свою силу. По его словам, в случае сбоев в работе мобильной связи такие устройства окажутся бесполезными.

интернет
модемы
Москва
технологии
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
