13 марта 2026 в 07:25

Песков рассказал, как общаются в Кремле в условиях блокировок интернета

Песков: в Кремле используют стационарные телефоны при ограничениях связи

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Кремле используют стационарные телефоны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, отразились ли ограничения связи в центре Москвы на работе администрации главы государства, передает ТАСС.

Пользуемся стационарными телефонами, — рассказал Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что ограничения мобильной связи в центре Москвы будут действовать, пока это будет необходимо для обеспечения безопасности. По его словам, введенные меры полностью соответствуют российскому законодательству. Он также обращал внимание, что информация об их введении сообщается заблаговременно.

До этого москвичам в связи с перебоями в работе мобильного интернета посоветовали иметь при себе наличные деньги или пластиковую карту для оплаты товаров и услуг. Курьеры в таких ситуациях могут использовать мобильные карты без построения маршрута, однако лучше заранее подготовиться к возможным неудобствам. Он отметил, что москвичи столкнулись с ограничениями мобильного интернета совсем недавно, поэтому система белых списков пока работает не в полную силу.

