13 марта 2026 в 08:32

Россиянка четыре года получала пенсию за умершую мать

Жительнице Камчатки вынесли условный приговор за получение пенсии умершей матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
68-летнюю жительницу Камчатки приговорили к одному году и шести месяцам тюрьмы условно по уголовному делу о получении в течение четырех лет пенсии умершей матери, передает пресс-служба прокуратуры Камчатского края. Ущерб от ее действий превысил 1 млн 300 тыс. рублей. Она должна возместить его. Приговор не вступил в законную силу.

Фигурантка вину признала, в содеянном раскаялась, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд в Ингушетии вынес приговор местному жителю Мовсару Икажеву, который более десяти лет обворовывал государство, получая пенсию за умершую мать. Его признали виновным в хищении у Социального фонда свыше 3,2 млн рублей и приговорили к четырем годам принудительных работ.

Также стало известно, что в Приамурье задержаны шесть человек, подозреваемых в краже 2,4 млн рублей у участников специальной военной операции. Спецназ Росгвардии провел силовое задержание, выломав дверь в квартире одного из фигурантов.

