Россиянка четыре года получала пенсию за умершую мать Жительнице Камчатки вынесли условный приговор за получение пенсии умершей матери

68-летнюю жительницу Камчатки приговорили к одному году и шести месяцам тюрьмы условно по уголовному делу о получении в течение четырех лет пенсии умершей матери, передает пресс-служба прокуратуры Камчатского края. Ущерб от ее действий превысил 1 млн 300 тыс. рублей. Она должна возместить его. Приговор не вступил в законную силу.

Фигурантка вину признала, в содеянном раскаялась, ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что суд в Ингушетии вынес приговор местному жителю Мовсару Икажеву, который более десяти лет обворовывал государство, получая пенсию за умершую мать. Его признали виновным в хищении у Социального фонда свыше 3,2 млн рублей и приговорили к четырем годам принудительных работ.

