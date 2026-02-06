К похищавшим деньги у бойцов СВО мошенникам наведался спецназ Волк: в Приамурье задержали мошенников за хищение денег у участников СВО

В Приамурье задержаны шесть человек, подозреваемых в краже 2,4 млн рублей у участников специальной военной операции, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Спецназ Росгвардии провел силовое задержание, выломав дверь в квартире одного из фигурантов.

Волк опубликовала видео операции, где видно, как проводят обыски и увозят подозреваемых. На записи один из задержанных признается, что получил 20 тыс. рублей от соучастников.

По версии следствия, преступники организовывали фиктивные браки бойцов СВО с подставными женщинами, чтобы получить доступ к их банковским счетам. После регистрации они оформляли доверенности и снимали деньги.

Жертвами мошенников стали шесть военнослужащих, каждый из которых потерял около 400 тыс. рублей. Дело расследовали совместно полиция Хабаровского края и оперативники ФСБ. Всех подозреваемых взяли под стражу.

Ранее в Волгограде полиция задержала владельца и администратора канала в мессенджере, через который продавались персональные данные россиян. Сервис предоставлял доступ к информации из баз операторов связи, банков и госорганов, а его дневной доход мог превышать 100 тыс. рублей.