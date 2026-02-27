Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 15:13

Полиция раскрыла детали расследования похищения украинца на Бали

Полиция Бали объявила в розыск шестерых иностранцев по делу о похищении украинца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция индонезийского острова Бали объявила в международный розыск шесть иностранных граждан по делу о похищении гражданина Украины Игоря Комарова, сообщает ANTARA. Правоохранители направили в Интерпол запрос на выпуск красного уведомления для установления местонахождения и последующего задержания подозреваемых.

Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали старший комиссар Ариасанди сообщил о координации действий с Международным отделом Национальной полиции Индонезии и Интерполом.

Все шестеро являются иностранными гражданами. По итогам расследования им присвоен статус подозреваемых, они объявлены в розыск, а в Интерпол направлен запрос на красное уведомление для установления их местонахождения, — сказал Ариасанди.

Полиция не раскрыла страны происхождения подозреваемых. По данным следствия, двое фигурантов находятся на территории Индонезии, четверо покинули страну.

Сотрудники полиции вышли на предполагаемую группу после задержания иностранца в провинции Западная Нуса-Тенгара. По версии следствия, задержанный арендовал автомобиль Toyota Avanza и два мотоцикла, которые использовались при похищении, и предъявил поддельный паспорт.

Полиция считает, что участники группы распределили между собой роли, включая аренду виллы и транспорта, а также участие в похищении, которое произошло в районе Джимбаран округа Бадунг на Бали. Власти заявили о намерении задержать всех причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что полиция Бали начала расследование исчезновения граждан Украины Игоря Комарова и Ермака Петровского. Молодые люди являются сыновьями известных криминальных авторитетов Сергея Комарова (по прозвищу Комар) и Александра Петровского (по прозвищу Нарик). Предполагается, что им принадлежит сеть мошеннических кол-центров на Украине.

Позже на Бали нашли расчлененное тело Комарова. Полиция связалась с семьей, чтобы провести тест ДНК и сравнить с найденными останками. Тело успело сильно разложиться, потому визуально не удается определить пол или внешность погибшего. В связи с этим в полиции назначили судебно-медицинскую экспертизу.

