Сожительница обвиняемого в похищении девочки дала первые показания

Похищенная в Смоленске девятилетняя девочка ничего не рассказывала сожительнице обвиняемого, передает прокуратура Смоленской области. По данным ведомства, мужчина запретил женщине расспрашивать ребенка.

Со слов сожительницы, девочка о себе ничего не рассказывала, обвиняемый запретил ей задавать какие-либо вопросы. Роль женщины будет установлена в рамках расследования уголовного дела, — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ ходатайствует об аресте мужчины, подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, а также его сожительницы. В ведомстве добавили, что обоим фигурантам предъявили обвинения, с ними провели следственные действия.

До этого руководитель поискового отряда ПСО «Сальвар» Юрий Василевич рассказал, что поиски пропавшей девочки осложнялись рельефом местности, где пропал ребенок. По его словам, семья проживает в районе с оврагами, большими водоемами, гаражными кооперативами и СНТ. Василевич назвал место криминальным и отметил, что в некоторых квартирах проживают маргинальные личности.