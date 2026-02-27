Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 17:09

На Украине назвали виновников львиной доли потерь ВСУ

Мэр Львова Садовой: 80% потерь ВСУ происходят из-за некомпетентности командиров

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Более половины, а возможно до 80% потерь ВСУ на фронте связаны с некомпетентностью командиров, сообщил телеканалу «Апостроф» мэр Львова Андрей Садовой. По его словам, проблему не скрывают даже генералы.

Больше половины людей, которых мы теряем в ходе боевых действий, это потери из-за некомпетентности командиров и из-за незрелости военно-политического руководства страны. Когда я озвучиваю этот тезис генералам, они говорят: «Ошибаешься, 70-80% потерь происходят из-за некомпетентных командиров, — сообщил мэр.

Ранее стало известно, что командование первой президентской бригады ВСУ оформляет погибших военнослужащих как пропавших без вести. Как уточнили представители силовых ведомств, из-за этого тела погибших не вывозятся с передовой.

До этого депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что киевские власти превращают Украину в безлюдную зону отчуждения. Парламентарий пришел к такому выводу из-за огромных потерь ВСУ в ходе СВО. Политик также отметил, что Киев следует указанию Запада «биться до последнего украинца».

