В Госдуме обвинили власти Киева в превращении Украины в «зону отчуждения» Депутат Шеремет: киевские власти превращают Украину в безлюдную зону отчуждения

Киевские власти превращают Украину в безлюдную зону отчуждения, заявил ТАСС депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. По его словам, на это указывают огромные потери ВСУ в ходе СВО.

Огромные украинские потери в ходе СВО свидетельствуют, что беспринципная киевская хунта <…> методично превращает лишенную суверенитета и живущую на подачках страну в безлюдную зону отчуждения, — сказал Шеремет.

Политик отметил, что Киев действует указанию Запада «биться до последнего украинца». Он добавил, что политика украинского президента Владимира Зеленского довела прежде процветавшее государство до трагедии.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что внешнее управление поможет восстановить конституционный строй в стране в течение двух-трех лет. Он считает, что должна быть создана специальная комиссия, в которую вошли бы представители России и США. По его мнению, такое решение позволит прекратить на Украине гонения на УПЦ, а также восстановить деятельность оппозиционных партий.