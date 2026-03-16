Захарова увидела нотки двуличия в санкциях ЕС против журналистов из РФ

Захарова: санкции против Мацкявичюса и Ключенкова отображают двуличие Евросоюза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала синдромом хронического двуличия введение Евросоюзом санкций против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. По ее словам, Брюссель при этом не замечает убийства Киевом представителей СМИ из России и американо-израильские удары по иранской инфраструктуре телевещания.

Синдром хронического двуличия в такой запущенной стадии неизлечим, а терапия отсылками к правочеловеческим обязательствам и прививки международным правом тут бессильны. Пациент будет и далее все глубже погружаться в гриппозные галлюцинации о своем якобы недосягаемом авторитете светоча демократии и неолиберализма, — подчеркнула дипломат.

Ранее Евросоюз наложил санкции на российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. Также под ограничения подпали французский журналист Адриен Боке и британский журналист Грэм Филлипс. В Брюсселе посчитали представителей СМИ причастными к «дестабилизирующим действиям России».

До этого Евросоюз принял решение о продлении всех своих санкций против РФ. Согласно документу, рестрикции будут действовать до 24 февраля 2027 года.