16 марта 2026 в 16:33

Евросоюз включил в санкционный список журналиста Мацкявичуса

Журналист Эрнест Мацкявичус Журналист Эрнест Мацкявичус Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Евросоюз расширил санкционный список, включив в него российских журналистов Эрнеста Мацкявичуса и Сергея Ключенкова, соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС. В этот же список были включены французский журналист Адриен Боке и британский журналист Грэм Филлипс.

В Брюсселе считают представителей СМИ причастными к «дестабилизирующим действиям России». Как утверждается в документе, они якобы имеют отношение к подрыву демократии, верховенства права и безопасности в странах ЕС.

Ранее Евросоюз добавил девять российских военных в список персональных санкций по Украине. В мотивационной части указывается, что фигуранты списка якобы «способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины».

До этого Евросоюз принял решение о продлении всех своих санкций против России. Согласно документу из официального журнала ЕС, рестрикции будут действовать до 24 февраля 2027 года.

