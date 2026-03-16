Евросоюз включил в санкционный список журналиста Мацкявичуса

Евросоюз расширил санкционный список, включив в него российских журналистов Эрнеста Мацкявичуса и Сергея Ключенкова, соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС. В этот же список были включены французский журналист Адриен Боке и британский журналист Грэм Филлипс.

В Брюсселе считают представителей СМИ причастными к «дестабилизирующим действиям России». Как утверждается в документе, они якобы имеют отношение к подрыву демократии, верховенства права и безопасности в странах ЕС.

Ранее Евросоюз добавил девять российских военных в список персональных санкций по Украине. В мотивационной части указывается, что фигуранты списка якобы «способствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины».

До этого Евросоюз принял решение о продлении всех своих санкций против России. Согласно документу из официального журнала ЕС, рестрикции будут действовать до 24 февраля 2027 года.