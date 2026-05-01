Белый дом заявил об окончании военной операции США против Ирана

Конгрессу США сообщили о завершении военной операции против Ирана, передает пресс-служба Белого дома. Речь идет о кампании, начавшейся 28 февраля 2026 года.

В направленном президентом США Дональдом Трампом послании спикеру Палаты представителей Майку Джонсону сообщалось, что военные действия завершены. В документе подчеркивается, что операция считается оконченной со стороны Соединенных Штатов.

Ранее министры иностранных дел Ирана и РФ Аббас Аракчи и Сергей Лавров обсудили позиции Тегерана по завершению конфликта с США и Израилем. Стороны затронули актуальные вопросы, связанные с развитием ситуации в регионе.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон не удовлетворен ответом Тегерана на предложения о заключении сделки. По словам американского лидера, Иран хочет договориться, но его вариант ответа не устраивает Белый дом.

Кроме того, американский президент написал в соцсети, что Иран не в состоянии достичь договоренностей с Вашингтоном без ядерного соглашения. Трамп сопроводил свое сообщение изображением, созданным ИИ: он в солнцезащитных очках и с винтовкой на фоне взрывов и гор.