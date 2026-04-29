Трамп призвал Иран поумнеть и «пригрозил» винтовкой

Иран не способен договориться с США без ядерной сделки, заявил на своей странице в социальной сети Truth Social американский лидер Дональд Трамп. Республиканец сопроводил пост своим изображением в солнцезащитных очках и с винтовкой в руках на фоне взрывов и гор, сгенерированным с помощью ИИ.

Иран не может собраться с силами. Они не знают, как подписать неядерное соглашение. Им лучше поумнеть поскорее! — заявил Трамп.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что продолжение блокады Ормузского пролива не поможет США одержать победу в конфликте с Ираном. Кроме того, он указал на то, что авантюра республиканца не нравится электорату. В такой ситуации устраивать очередную войну — это подписывать себе и своей партии смертный приговор на предстоящих выборах, заключил он.

До этого госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что Иран израсходовал половину своего ракетного потенциала с начала военной операции США и Израиля. Кроме того, по его словам, в стране растет инфляция, продолжается засуха, а иранская экономика находится в упадке из-за санкций.