Политолог ответил, могут ли США победить Иран лишь благодаря блокаде портов

Продолжение блокады Ормузского пролива не поможет США одержать победу в конфликте с Ираном, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом, по его словам, возобновление боевых действий поставит крест на шансах партии американского президента Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов.

Администрация Трампа в последний момент пошла на попятную и решила отступить в рамках своего противостояния с Ираном. До этого момента обсуждалась идея о возобновлении боевых действий. Теперь от радикальных идей они все-таки начали отходить и вместо этого прибегают к сценарию с морской блокадой Ормузского пролива извне. Это попытка оказать давление на иранскую экономику, чтобы усугубить там проблемы. Я не уверен, что у американцев это получится, поскольку сейчас немалая часть иранской нефти продолжает экспортироваться, и многие танкеры все равно проходят через пролив, отключая транспондеры, так, чтобы американские корабли не могли их перехватить, — высказался Дудаков.

Он отметил, что опасения Трампа относительно активизации боевые действия в Иране весьма показательны. По словам политолога, на США оказывают давление военно-технические факторы, включая истощение запасов ракет — как дальнобойных, так и высокоточных наступательных.

Авантюра Трампа в Иране крайне негативно воспринимается американским электоратом. Более 70% граждан страны негативно воспринимают действия президента США и выступают за скорейшее прекращение боевых действий без предварительных условий. В такой ситуации устраивать очередную войну — это подписывать себе и своей партии смертный приговор на предстоящих выборах, которые пройдут уже в ноябре этого года. Плюс еще и конгресс не согласовывает продление военных полномочий Трампа, а у него, как известно, есть право вести боевые действия без одобрения только 60 дней, — добавил Дудаков.

Он подчеркнул, что конгресс также не выделяет Пентагону военный транш для восполнения истощенных запасов ракет и противоракет. По мнению эксперта, ситуация на всех фронтах для США крайне напряженная. В связи с этим американист предположил, что Трамп будет придерживаться умеренной позиции, избегая как эскалации конфликта, так и полного его завершения.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от идеи бомбардировки Ирана, как грозился ранее, и вместо этого решил усилить морскую блокаду страны в Ормузском проливе. По данным зарубежных СМИ, президент США стремится лишить Тегеран доходов от нефтяного экспорта.