29 апреля 2026 в 12:21

Политолог ответил, могут ли США победить Иран лишь благодаря блокаде портов

Политолог Дудаков: США не смогут выиграть войну, просто продлевая блокаду Ирана

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Продолжение блокады Ормузского пролива не поможет США одержать победу в конфликте с Ираном, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом, по его словам, возобновление боевых действий поставит крест на шансах партии американского президента Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов.

Администрация Трампа в последний момент пошла на попятную и решила отступить в рамках своего противостояния с Ираном. До этого момента обсуждалась идея о возобновлении боевых действий. Теперь от радикальных идей они все-таки начали отходить и вместо этого прибегают к сценарию с морской блокадой Ормузского пролива извне. Это попытка оказать давление на иранскую экономику, чтобы усугубить там проблемы. Я не уверен, что у американцев это получится, поскольку сейчас немалая часть иранской нефти продолжает экспортироваться, и многие танкеры все равно проходят через пролив, отключая транспондеры, так, чтобы американские корабли не могли их перехватить, — высказался Дудаков.

Он отметил, что опасения Трампа относительно активизации боевые действия в Иране весьма показательны. По словам политолога, на США оказывают давление военно-технические факторы, включая истощение запасов ракет — как дальнобойных, так и высокоточных наступательных.

Авантюра Трампа в Иране крайне негативно воспринимается американским электоратом. Более 70% граждан страны негативно воспринимают действия президента США и выступают за скорейшее прекращение боевых действий без предварительных условий. В такой ситуации устраивать очередную войну — это подписывать себе и своей партии смертный приговор на предстоящих выборах, которые пройдут уже в ноябре этого года. Плюс еще и конгресс не согласовывает продление военных полномочий Трампа, а у него, как известно, есть право вести боевые действия без одобрения только 60 дней, — добавил Дудаков.

Он подчеркнул, что конгресс также не выделяет Пентагону военный транш для восполнения истощенных запасов ракет и противоракет. По мнению эксперта, ситуация на всех фронтах для США крайне напряженная. В связи с этим американист предположил, что Трамп будет придерживаться умеренной позиции, избегая как эскалации конфликта, так и полного его завершения.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от идеи бомбардировки Ирана, как грозился ранее, и вместо этого решил усилить морскую блокаду страны в Ормузском проливе. По данным зарубежных СМИ, президент США стремится лишить Тегеран доходов от нефтяного экспорта.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, удастся ли Карлу III настроить Трампа против России
Михайлов сделал неожиданное заявление о своих детях
Песков высказался о последствиях украинских ударов по НПЗ в Туапсе
Режим ЧС в Туапсе, 40 раненых, диверсии в Крыму: ВСУ атакуют РФ 29 апреля
Труп в детском саду: насильник снял с жерты сапоги и забрал 50 рублей
Россиянам ответили, есть ли у четверговой соли магические свойства
Стал известен итог апелляции по делу о покушении на Фицо
Михайлов раскрыл свой секрет популярности у женской аудитории
Появилось видео с моментом гибели ребенка под щеткой трактора в Зеленограде
Экологические последствия ударов по Туапсе: что сказал Путин, утечка нефти
Песков объяснил причину ограничений ряда фильмов и книг
Председатель Мосгордумы наградил журналистов
Дом без обновлений: как создать интерьер «вне времени»
Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники
Жители Иркутской области добились ремонта дороги спустя 40 лет
Бойцы Черноморского флота ликвидировали «стальных акул» ВСУ
Песков рассказал, как Куренков отчитывался перед Путиным по Туапсе
Мигрант до смерти избил трехлетнюю девочку
Песков раскрыл, как изменятся отношения России и ОАЭ после выхода из ОПЕК
«Героически борются»: Песков о работе специалистов в Туапсе
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

