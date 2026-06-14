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14 июня 2026 в 01:45

Акула размером с машину растерзала туристку на защищенном пляже

DM: четырехметровая акула покалечила туристку в Сиднее

Акула Акула Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Акула размером со средний автомобиль атаковала женщину на пляже Coogee Beach в Сиднее, нанеся ей серьезные травмы, сообщает издание Daily Mail. Инцидент произошел 13 июня около 11:15 утра, когда 35-летняя женщина находилась в безопасной зоне для купания.

По свидетельствам очевидцев, атаковавшая акула достигала трех-четырех метров в длину и по габаритам напоминала легковой автомобиль. Спасатель успел вытащить пострадавшую на берег, после чего ее доставили в больницу в критическом состоянии.

После нападения пляжи Куджи, Кловелли, Бронте и другие места отдыха на востоке Сиднея были закрыты. Дрон заснял акулу, которая продолжала находиться в мелкой воде недалеко от берега после инцидента. Отмечается, что за 2026 год в Австралии акулы совершили шесть нападений на людей, при этом четыре из них привели к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что городские пляжи на севере Сиднея закрыли для отдыхающих из-за высокой опасности нападения акул. Такое решение местные власти приняли после третьего случая нападения хищника на человека на пляже Мэнли.

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