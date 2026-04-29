29 апреля 2026 в 10:11

Трамп нашел менее рискованный способ насолить Ирану, чем бомбежка

WSJ: Трамп выбрал блокаду Ормузского пролива вместо бомбежки Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп решил не бомбить Иран, как обещал, а продолжить блокаду его судоходства через Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, хозяин Белого дома хочет лишить Тегеран доходов от продажи нефти.

В материале сказано, что Трамп считает этот вариант менее рискованным, чем возобновление масштабных бомбардировок. По его мнению, он позволит избежать полного выхода США из конфликта.

Также президент приказал американскому флоту готовиться к длительной блокаде, что означает переход войны в затяжную фазу. При этом Тегеран также держит пролив закрытым для большинства других грузов.

До этого сообщалось, что стоимость военной операции Соединенных Штатов против Ирана превысила $65 млрд (6,37 трлн рублей). Ресурс Iran War Cost Tracker, обновляющий данные в реальном времени, зафиксировал эту отметку на 59-й день боевых действий. В методику расчета заложены затраты на содержание персонала, переброшенных в регион кораблей и сопутствующие расходы.

Наступление ВС России на Харьков 29 апреля: лютая мясорубка, Купянск
Небо российского города заволокло черным дымом из-за атаки БПЛА
Экономист рассказал, как меньше тратить в магазинах
«Орудие преступления»: Вассерман о «черном списке» Украины
В районе Запорожской АЭС вспыхнул пожар
Американист ответил, что будет с украинским конфликтом без участия США
Умерова вызвали в Раду после публикации новых пленок Миндича
Суд вынес приговор бывшему ректору ТПУ по делу о растрате
Ребенок оказался под ударом ВСУ в российском регионе
Врач раскрыл неожиданную причину постоянного недосыпа
ОПЕК предрекли тяжелые времена из-за выхода ОАЭ
Зеленского уличили во лжи после слов об экспорте украинского оружия в ЕС
«Не день вратарей»: Нигматуллин оценил игру Сафонова против «Баварии»
Российского чиновника «застукали» на мошенничестве на 20 млн рублей
Адвокат ответил, по каким причинам могут изъять землю
«Свой путь по жизни»: SHAMAN отказался петь песни Пугачевой
В РЖД сообщили, когда можно будет купить старинный вокзал в Москве
Силуанов сравнил долговую нагрузку стран G7 и развивающихся государств
В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ
АвтоВАЗ вложит свыше 530 млн рублей в модернизацию производства
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

