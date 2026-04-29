Трамп нашел менее рискованный способ насолить Ирану, чем бомбежка

Американский президент Дональд Трамп решил не бомбить Иран, как обещал, а продолжить блокаду его судоходства через Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, хозяин Белого дома хочет лишить Тегеран доходов от продажи нефти.

В материале сказано, что Трамп считает этот вариант менее рискованным, чем возобновление масштабных бомбардировок. По его мнению, он позволит избежать полного выхода США из конфликта.

Также президент приказал американскому флоту готовиться к длительной блокаде, что означает переход войны в затяжную фазу. При этом Тегеран также держит пролив закрытым для большинства других грузов.

До этого сообщалось, что стоимость военной операции Соединенных Штатов против Ирана превысила $65 млрд (6,37 трлн рублей). Ресурс Iran War Cost Tracker, обновляющий данные в реальном времени, зафиксировал эту отметку на 59-й день боевых действий. В методику расчета заложены затраты на содержание персонала, переброшенных в регион кораблей и сопутствующие расходы.