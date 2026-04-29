Аналитики посчитали, во сколько США обошлась операция против Ирана

Iran War Cost Tracker: цена операции США в Иране достигла $65 млрд

Вид с воздуха на нефтяной терминал острова Харк, Иран Вид с воздуха на нефтяной терминал острова Харк, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стоимость военной операции Соединенных Штатов против Ирана превысила $65 млрд (6,37 трлн рублей), подсчитали аналитики портала Iran War Cost Tracker. Ресурс, обновляющий данные в реальном времени, зафиксировал эту отметку на 59-й день боевых действий.

В методику расчета заложены затраты на содержание персонала, переброшенных в регион кораблей и сопутствующие расходы. Расчетная модель портала базируется на докладе Пентагона американскому Конгрессу, согласно которому первые шесть дней обошлись Вашингтону в $11,3 млрд (1,1 трлн рублей), а дальнейшие сутки — в $1 млрд (98 трлн рублей) каждый.

США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, жертвами атаки стали более 3 тыс. человек. В начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Последовавшие за этим переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, однако о возобновлении активных боевых действий не сообщалось. Вместо этого США приступили к блокаде иранских портов, а режим перемирия был впоследствии продлен.

Ранее агентство Reuters заявило, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) фактически захватил власть в Иране. По данным СМИ, война с Израилем и Соединенными Штатами в результате привела к доминированию военных командиров во всех сферах управления.

