КСИР обвинили в полном присвоении власти в Иране Reuters: КСИР смог захватить власть в Иране, подвинув верховного лидера Хаменеи

Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически захватил власть в Иране, со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters. По данным СМИ, война с Израилем и Соединенными Штатами в результате привела к доминированию военных командиров во всех сферах управления.

Моджтаба Хаменеи по-прежнему находится на вершине системы, но три человека, знакомые с внутренними обсуждениями, говорят, что его роль в основном заключается в легитимизации решений, принимаемых его генералами, — пишет агентство.

Ранее представитель турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик на брифинге обратил внимание, что переговоры США и Ирана пока проходят не так, как хотелось бы всему миру. При этом он отметил, что перемирие лучше, чем возобновление военных действий.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности не примет последнее переданное Ираном предложение по урегулированию конфликта. Камнем преткновения стала иранская ядерная программа.