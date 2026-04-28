28 апреля 2026 в 23:18

КСИР обвинили в полном присвоении власти в Иране

Reuters: КСИР смог захватить власть в Иране, подвинув верховного лидера Хаменеи

Тегеран, Иран
Корпус стражей исламской революции (КСИР) фактически захватил власть в Иране, со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters. По данным СМИ, война с Израилем и Соединенными Штатами в результате привела к доминированию военных командиров во всех сферах управления.

Новый Верховный лидер Моджтаба Хаменеи, по словам источников, лишь легитимизирует решения генералов, а не отдает собственные директивы. Реальная власть сосредоточена в руках командования КСИР.

Моджтаба Хаменеи по-прежнему находится на вершине системы, но три человека, знакомые с внутренними обсуждениями, говорят, что его роль в основном заключается в легитимизации решений, принимаемых его генералами, — пишет агентство.

Ранее представитель турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик на брифинге обратил внимание, что переговоры США и Ирана пока проходят не так, как хотелось бы всему миру. При этом он отметил, что перемирие лучше, чем возобновление военных действий.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп с высокой долей вероятности не примет последнее переданное Ираном предложение по урегулированию конфликта. Камнем преткновения стала иранская ядерная программа.

9 мая 2026 года: сколько лет со Дня Победы, парад без техники, кто приедет
«Затягивают конфликт»: в МИД РФ вскрыли пагубную стратегию Украины
Загрязненный грунт и водомазутную смесь вывезли с места разлива в Туапсе
Измены, разрыв, слив обнаженки: вся правда о браке Уильяма и Кейт Миддлтон
ПВО сбила несколько украинских БПЛА над Севастополем
Парад Победы на Красной площади пройдет без техники
КСИР обвинили в полном присвоении власти в Иране
В МЧС озвучили оперативные данные о возможности утечек нефти в Туапсе
Два лыжника, фигурист и боец ММА попали в «расстрельный» список Украины
Силовики озвучили, что мог перевозить Зеленский на чартере в Эр-Рияд
«С чем вы сравниваете?»: известный блогер обратился к ругающим РФ людям
Житель Белгородской области погиб при атаках ВСУ
Генерал Лапин возвращается: зачем Герой России идет в Госдуму
ВСУ оборудовали братскую могилу для отказников прямо на полигоне
Путин назвал главную особенность российской экономики
«В третьем колене иногда»: Путин о неожиданном эффекте западных санкций
«Самым жестким образом»: Путин дал поручения перед выборами
«Пытаются помешать»: Путин высказался о выборах на Украине и в Донбассе
«Перезапустили»: PR-директор предрек новый виток конфликта Бони и Соловьева
«Отсюда и ставка на террор»: Путин указал на агонию ВСУ
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

