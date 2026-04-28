28 апреля 2026 в 19:24

«Не так, как хотелось бы»: в Турции не увидели прогресс в ситуации с Ираном

Политик Челик: переговоры США и Ирана пока проходят не так, как хотелось бы

Переговоры США и Ирана пока проходят не так, как хотелось бы, заявил представитель турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик на брифинге. При этом он отметил, что перемирие лучше, чем возобновление военных действий, передает РИА Новости.

Перемирие достигнуто, однако переговоры в Исламабаде пока не продвигаются так, как хотелось бы, — сказал Челик.

Ранее источники информировали, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном, проходящие в Исламабаде при посредничестве Пакистана, оказались в тупике. Главным камнем преткновения стал контроль над Ормузским проливом.

До этого американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон получил от Тегерана более выгодное предложение после того, как США отменили визит своих переговорщиков в Пакистан. Он уточнил, что новые инициативы иранской стороны поступили всего через 10 минут после отмены поездки.

Тем временем посол Ирана в Москве Казем Джалали отметил, что Тегеран не питает иллюзий относительно перспектив диалога с Соединенными Штатами. Он добавил, что Вашингтон уже не раз выходил из переговорного процесса. Джалали также отметил, что Иран никогда «не отказывался от переговоров и не нападал на другие страны».

