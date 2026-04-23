«Предавали дипломатию»: Иран развеял мифы о переговорах с США Посол Ирана Джалали: Тегеран не доверяет Вашингтону в вопросе переговоров

Иранская сторона не строит надежд относительно перспектив диалога с Соединенными Штатами, заявил посол республики в Москве Казем Джалали. По его словам, которые передает ТАСС, Вашингтон неоднократно покидал стол переговоров.

Они несколько раз предавали дипломатию и покидали стол переговоров. У нас нет к ним доверия, — заявил посол.

По словам дипломата, Иран никогда «не отказывался от переговоров и не нападал на другие страны». Посол отметил, что Тегеран лишь обеспечивал собственную защиту.

Ранее Джалали отметил, что Иран вышел победителем из навязанного ему военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Он подчеркнул, что Тегеран выстоял, несмотря на то что противник задействовал весь имеющийся арсенал.

По словам дипломата, в результате нападения погибли более 3 тыс. мирных граждан, включая 220 детей и 250 женщин. Он также привел данные о масштабе разрушений: за время боевых действий ударам подверглись порядка 125 тыс. гражданских объектов.