«Предавали дипломатию»: Иран развеял мифы о переговорах с США

Посол Ирана Джалали: Тегеран не доверяет Вашингтону в вопросе переговоров

Казем Джалали Казем Джалали Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Иранская сторона не строит надежд относительно перспектив диалога с Соединенными Штатами, заявил посол республики в Москве Казем Джалали. По его словам, которые передает ТАСС, Вашингтон неоднократно покидал стол переговоров.

Они несколько раз предавали дипломатию и покидали стол переговоров. У нас нет к ним доверия, — заявил посол.

По словам дипломата, Иран никогда «не отказывался от переговоров и не нападал на другие страны». Посол отметил, что Тегеран лишь обеспечивал собственную защиту.

Ранее Джалали отметил, что Иран вышел победителем из навязанного ему военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Он подчеркнул, что Тегеран выстоял, несмотря на то что противник задействовал весь имеющийся арсенал.

По словам дипломата, в результате нападения погибли более 3 тыс. мирных граждан, включая 220 детей и 250 женщин. Он также привел данные о масштабе разрушений: за время боевых действий ударам подверглись порядка 125 тыс. гражданских объектов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап
Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях
Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках
Онколог сравнила вред солнца и солярия для органзима
Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны
FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля
ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом
Турэксперт объяснил, как правильно выбирать место жительства в отпуске
Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми
Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»
В России могут ввести стандарты для малых городов
Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина
Алаудинов считает, что Зеленского «должна ждать самая позорная смерть»
Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ
В России может появиться новая льгота для участников СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля
Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита
НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
