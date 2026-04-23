23 апреля 2026 в 19:24

Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля

Казем Джалали Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В результате ударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем по территории Ирана, погибли более 3 тыс. мирных граждан, в том числе 220 детей и 250 женщин, заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали на торжественном приеме по случаю Дня армии. Также, по его словам, за время конфликта были атакованы 125 тыс. гражданских объектов, передает ТАСС.

Погибли более 3 тыс. мирных граждан. <...> Итогом войны, навязанной Ирану США и сионистским режимом, стала историческая победа Ирана. Были атакованы 125 тыс. гражданских объектов, — сказал Джалали.

Ранее СМИ выяснили, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, раненный в результате израильского удара по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь. В ближайшее время ему потребуется пластическая операция. Несмотря на тяжелые ранения, он сохраняет ясность ума.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что у главы Белого дома Дональда Трампа нет шансов сохранить лицо и выйти победителем из конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что на текущий момент Тегеран находится в более выигрышной позиции по сравнению с Вашингтоном.

