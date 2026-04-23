Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля Посол Ирана в РФ Джалали: более 3 тыс. иранцев погибли из-за атак США и Израиля

В результате ударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем по территории Ирана, погибли более 3 тыс. мирных граждан, в том числе 220 детей и 250 женщин, заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали на торжественном приеме по случаю Дня армии. Также, по его словам, за время конфликта были атакованы 125 тыс. гражданских объектов, передает ТАСС.

Ранее СМИ выяснили, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, раненный в результате израильского удара по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь. В ближайшее время ему потребуется пластическая операция. Несмотря на тяжелые ранения, он сохраняет ясность ума.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил NEWS.ru, что у главы Белого дома Дональда Трампа нет шансов сохранить лицо и выйти победителем из конфликта с Ираном. Он подчеркнул, что на текущий момент Тегеран находится в более выигрышной позиции по сравнению с Вашингтоном.