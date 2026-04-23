23 апреля 2026 в 18:30

Стало известно о состоянии верховного лидера Ирана после удара Израиля

NYT: верховный лидер Ирана Хаменеи получил сильные ожоги лица при ударе Израиля

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Iranian Government/Office Of/Keystone Press Agency/Global Look Press
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, раненный в результате израильского удара по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь, и в ближайшее время ему потребуется пластическая операция, сообщает The New York Times. Несмотря на тяжелые ранения, он сохраняет ясность ума.

По данным собеседников издания, с конца февраля Хаменеи перенес три хирургических вмешательства на одной ноге, и врачи не исключают, что ему может потребоваться протезирование. Недавно была проведена операция на руке.

При этом источники газеты утверждают, что верховный лидер делегировал принятие ключевых военных решений генералитету. Отмечается, что Хаменеи намеренно не записывает аудио- и видеообращения, поскольку не хочет выглядеть уязвимым или слабым в глазах общественности.

С момента официального вступления в должность 8 марта он ограничился лишь несколькими письменными заявлениями, которые распространялись через подконтрольные СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана, вероятно, жив. Однако его состояние остается крайне тяжелым, отметил глава Белого дома.

